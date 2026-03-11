講談社が運営する「ミモレストア」から、大人の女性に向けた特別なランジェリーが登場しました。世界的ランジェリーメーカー・トリンプのプレミアムブランド「FLORALE LUXE」とのコラボにより誕生したのは、“ラクでおしゃれで美しい”を叶えるブラ＆ショーツ。ミモレのオンラインコミュニティ「ミモレ編集室」のリアルな声をもとに開発された、大人世代の体にやさしく寄り添うランジェリーで