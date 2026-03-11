オンラインで記者会見するカーリング女子ロコ・ソラーレの藤沢五月＝10日カーリングの女子世界選手権（14〜22日）に臨む日本代表のロコ・ソラーレが10日、開催地のカルガリーからオンラインで記者会見し、スキップの藤沢五月は「どのチームも優勝する可能性がある。力強いパフォーマンスをしたい」と、日本勢初制覇へ意気込みを口にした。冬季五輪で2大会連続メダルの実績があるロコ・ソラーレは、ミラノ・コルティナ大会出場