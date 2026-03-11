フジテレビは11日、同局のアニメ枠「ノイタミナ」にて放送中のTVアニメ「ハイスクール！奇面組」（金曜後11・30）の13日放送の第10話にお笑いコンビ「ツートライブ」がゲスト出演すると発表した。同作は、1980年に「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて「3年奇面組」として連載が始まり、作中でのキャラクターたちの進学に伴い「ハイスクール！奇面組」と改題され大ヒットした新沢基栄氏の漫画が原作。一応中学（いちおうちゅ