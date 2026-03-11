日本気象協会によると、東京都心の開花予想は「3月21日」。しかし、楽しみなお花見シーズンを前に…。3月7日、世田谷区にある砧公園で、高さ10メートル以上のソメイヨシノが倒れ、70代の女性が一時下敷きになり、けがをしました。8日には、同じ公園でヒマラヤスギが倒れ、車に接触。2日続けて木が倒れたのです。前触れなく倒れてくるため、人に直撃するリスクもあり、命の危険もある倒木…。都内では2025年9月にも、駒沢オリンピッ