大阪・北区の路上で、地中に埋まっていた鋼鉄製のパイプがおよそ18メートルにわたり、地面から突き出しました。11日午前6時50分ごろ、通行人の男性が、地面から突き出したパイプを見つけ、「コンクリートが落ちてきている」と警察に通報しました。警察などによりますと、地中に埋まっていた長さおよそ30メートル、直径5メートルの鋼鉄製のパイプが地面から18メートルほど突き出したということです。ケガ人は出ていません。近くで行