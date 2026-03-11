「標準ボディ＆ガソリン車」ともに廃止ってマジか!?2026年4月上旬にも、トヨタ「ノア／ヴォクシー」に大幅な改良が入るという情報が入ってきました。筆者（赤羽馬）の取材で判明した、新型ノア／ヴォクシーの姿を明らかにしていきます。【画像】超カッコいい！ これが300万円以下で買える「ノア“最安グレード”」です！ 画像で見る（30枚以上）ノアとヴォクシーは、トヨタのミドルクラスミニバンとしてラインナップされる人