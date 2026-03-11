予定になかったお小遣いが手に入った場合、みなさんなら何を買いますか？ママスタコミュニティのあるママは、10万円の臨時収入をゲット。そのお金をどう使おうかと悩んでいます。こんな質問がありました。『仕事で報奨金10万円が出た。記念に何か買いたいけれど、貴金属に10万円では足りなさそう。バッグ類はあまり興味がない。買ったものを見て、「あのとき頑張ったな」と思い出したいから、旅行やエステなど消えものはナシ。み