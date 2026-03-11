3月9日に富士山で登山をしていた外国人3人の内2人が滑落し、1人が重体となっている事故で、登山者が富士山を訪れた目的について「スキー登山のため」と警察に話していることがわかりました。3人は山頂に向かい、その後スキーで下山していたということです。 【写真を見る】病院に運ばれる滑落した外国人登山者 3月9日、富士山で登山をしていた外国人3人組のうち男女2人が富士宮ルートの元祖七合目で滑落しまし