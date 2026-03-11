中東からの退避を希望した日本人ら276人を乗せたチャーター機の第3便がさきほど羽田空港に到着しました。政府が手配したチャーター機の第3便が午後1時前、羽田空港に到着しました。このチャーター機は、UAE＝アラブ首長国連邦からの出国を希望する日本人とその家族あわせて276人を乗せ、きょう未明にUAEのドバイを出発しました。中東情勢の緊迫化を受けて、きょうまでにオマーンとサウジアラビアから政府が手配するチャーター機で