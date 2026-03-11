イタリア戦の9回、三振に倒れた米国のジャッジ。反撃及ばず敗戦を喫した＝10日、米ヒューストン（ゲッティ＝共同）【ヒューストン共同】ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次リーグのA、B、D組が10日、米ヒューストンなどで行われ、B組は前回大会準優勝の米国が6―8でイタリアに敗れ、3勝1敗となった。イタリアは3戦全勝で11日に2勝1敗のメキシコと対戦する。米国は守備の乱れもあって0―8とリードされ、クローアーム