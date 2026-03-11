サンドウィッチマンの伊達みきおが１１日、ブログを更新。今年も宮城県気仙沼市で東日本大震災の日を迎えるとし、１５年前の震災の日の夜の恐ろしい光景を振り返った。伊達は震災当日、気仙沼でロケをしている最中に被災。すぐに山に上がったため、津波の被害は免れたが、故郷が津波にのまれていく風景を忘れたことはない。「今年も宮城県気仙沼市に来ています。震災当日を含めると、この日は１６年連続で気仙沼にいるんだなー