米イスラエルとイランの紛争が続く中、エルサレムで撮影されたイスラエルに飛来するミサイル＝11日/Jamal Awad/Reuters（CNN）イラン国営メディアによると、イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）は、戦争開始以降で「最も激しく重い作戦」を実施したと明らかにした。国営放送局IRIBによると、イランは長距離弾道ミサイル「ホラムシャフル」などを発射する夜間攻撃を行ったと主張。イスラエル国内の攻撃目標やこの地域の米国資産を狙