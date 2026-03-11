MTGは3月、美容ブランド「ReFa」が展開する美容リネンカテゴリ「ReFa LINEN」より、「LEXUS」とコラボレーションした「ヘアフェイスタオル」(7,900円)と「バスタオル」(17,300円)を全国のLEXUS販売店で順次発売する。「ヘアフェイスタオル」(7,900円)、「バスタオル」(17,300円)LEXUSは、"豊かなライフスタイルを、もっとあなたの近くに。"をテーマに、カーライフの枠を超え、暮らしを彩るオリジナルアイテムを「LEXUS collection