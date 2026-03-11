ニトリは2月下旬、「電動デスク(UP009)」(19,990円)を一部のニトリ店舗およびニトリネットで発売した。「電動デスク(UP009)」(19,990円)近年、在宅ワークの定着や家庭内での学習時間の増加により、「長時間座りっぱなしを避けたい」「作業中にも立つ時間を取り入れたい」といった健康を意識した声が多く聞かれる。一方で、電動昇降デスクは価格面のハードルから購入を見送る人も多く、"興味はあるが手が届きにくい"という声が寄せ