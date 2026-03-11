カカクコムが運営する「食べログ」は3月10日、「食べログ ハンバーガー 百名店 2026」を発表した。選出基準日は2026年1月23日。選出基準日時点で、第1ジャンルが「ハンバーガー」となっている店舗から、点数上位100店を選出した。食べログ ハンバーガー 百名店 2026「うまいもの、いま食べるなら、このお店。」をコンセプトに、ジャンルごとに高い評価を集めた100店を発表するグルメアワード。2017年より数々のジャンルで毎年発表