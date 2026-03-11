【ゼンレスゾーンゼロ：「パシャリ！VR大作戦」イベント】 3月9日11時～3月23日4時59分 開催 HoYoverseの都市ファンタジーアクションRPG「ゼンレスゾーンゼロ」で開催中のイベント「パシャリ！VR大作戦」が大変良い。合わせてこれまた良いスクリーンショットが撮れたので、イベントの良さと合わせてこの機会にぜひご紹介したい。 「パシャリ！VR大作戦」（通称