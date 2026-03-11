日鉄興和不動産は3月30日、「品川インターシティ」の商業エリアをリニューアルオープンする。品川インターシティ今回のリニューアルでは、飲食店とダンススタジオを含む10店舗が新たにオープンする。平日は周辺で働くオフィスワーカーを中心に、ランチや仕事帰りのコミュニケーション、会食など多様なビジネスシーンに対応。休日は近隣居住のファミリー層や、趣味やイベントで品川を訪れる来街者が、食事やカフェ利用を通じてゆっ