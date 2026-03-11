麻しん＝はしかの感染を確認 鹿児島県内は3人 鹿児島県は県外に住む40代の女性が麻しん＝「はしか」に感染したと発表しました。 女性は、周囲に感染を広げるおそれがある時期に新幹線や特急電車などを利用していて、県は、同じ時間帯に乗り合わせた人へ体調の変化に注意するよう呼びかけています。はしかに感染した女性の経過と移動歴 鹿児島県によりますと、女性は県外に住む40代です。 今月5日にせきや鼻水の症状が出始め、