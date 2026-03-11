３月１０日に肺炎のため亡くなった馬主の嶋田賢（まさる）さんは、２０１６年に皐月賞を制したディーマジェスティや１２年にヴィクトリアマイルを制したホエールキャプチャを所有。ディーマジェスティの皐月賞で手綱を執った蛯名正義調教師＝美浦＝が１１日、取材に応じ、同オーナーへの感謝や思い出について語った。蛯名正調教師「残念ですね。ずっと騎手時代からお世話になっていた方で、調教師になってからも預けていただい