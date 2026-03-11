◇大相撲春場所4日目（2026年3月11日エディオンアリーナ大阪）体重76キロの軽量力士で、西幕下57枚目の山藤（やまとう、22＝出羽海部屋）が同58枚目の安芸乃山（33＝高田川部屋）を下手ひねりで下し、初白星を挙げた。体重199キロの相手に立ち合いから低く当たり、右喉輪で上体を起こされたが、土俵をうまく使った。「立ち合いで左前みつを狙っていた。遠くて取れなかったけど、中に入れた」と最後は下手ひねりで下した。