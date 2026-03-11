三代目J SOUL BROTHERS山下健二郎（40）が11日、都内で東洋レコーディング「スーパー麺」新アンバサダー就任発表会に出席した。玄米を使ったグルテンフリーヌードル。アレルゲン特定原材料を使用せず、さまざまな料理で使えることから、累計140万食を販売する人気を誇る。40代になり健康面に気を使うようになったといい、「最近は朝早起きするようになってきた。20代のころは夜中に寝て昼間に起きていたりしたけど、30代後半から