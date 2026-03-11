日本時間3月4日（水）に正式リリースされた実写恋愛シミュレーションゲーム『敏感！恋のアンテナ ビンビン別嬪荘』（略称：べっぴん荘）。正式リリースから1週間が経ち、世界中のプレイヤーから大きな注目を集めている。（画像：©tv asahi・Aiming Inc.）3月3日（火）には、「べっぴん荘ヒット祈願 24時間生配信」と題し、YouTubeとSTEAMで配信が行われたが、これを世界中の『べっぴん荘』に注目するユーザーが視聴。STEAM上