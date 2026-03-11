小倉競馬場は、乗馬の楽しさを知ってもらうことを目的とした「初心者乗馬教室」を開催。参加者を募集しています。この機会にぜひ、参加してみてはいかがでしょうか。■実施概要活動日時：（1）4月15日から17日8時30分から12時00分（2）4月22日から24日8時30分から12時00分※注記（1）・（2）のどちらかでの参加となります。実施内容：厩舎作業（馬のお部屋のお掃除）・馬の手入れ・馬装・乗馬体験・飼い付け等実施場所：JRA