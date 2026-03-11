「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１１日午後１時現在でジャパンディスプレイが「買い予想数上昇」１位となっている。 Ｊディスプレは週明けから売買高を急膨張させ株価を大変貌させている。超低位株ならではのパフォーマンスで、連続ストップ高を交え、きょうの高値まで３営業日で４．１倍化した。５５００億ドル（約８６兆円）の対米投融資の新たな候補として、政府が米国での最先端ディ