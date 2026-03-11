ウェーブロックホールディングスは大幅安。１０日取引終了後、旧村上ファンド系のシティインデックスイレブンス（東京都渋谷区）から株式併合による非公開化の提案を受けたことを明らかにした。提案のなかで、株式併合に伴って株主に交付される金銭が１株１０７０円とされており、これを意識した値動きとなっているようだ。 シティインデックスイレブンスは共同保有分も含め、ウェーブＨＤの約３８．７％