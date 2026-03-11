飯田グループホールディングスはしっかり。１０日取引終了後、傘下の一建設の米国子会社を通じて、現地の住宅建築会社ＷｒｉｇｈｔＨｏｍｅｓグループの事業会社３社の持ち分を取得し、子会社化すると発表した。これにより、米国西部に位置するユタ州のユタ湖北部における事業基盤を確立していく。 出所：MINKABU PRESS