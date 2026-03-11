午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１３５３、値下がり銘柄数は１９５、変わらずは４２銘柄だった。業種別では３３業種全てが上昇。値上がり上位に非鉄金属、その他製品、海運、電気・ガス、ガラス・土石、鉱業など。 出所：MINKABU PRESS