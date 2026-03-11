朝、通勤途中のコンビニで眠気覚ましのコーヒーを購入。昼、ランチの後にカフェに寄ってラテ購入。夜、食後に紅茶を入れてほっと一息。あれ、今日のわたしカフェイン何杯目……？コーヒーや紅茶は働く女性の強い味方。仕事のお供にも、お菓子を楽しむリラックスタイムにも相性ばつぐんなだけに、特に在宅勤務の時は際限なく飲み続けてしまうことも……。睡眠の質を考えるとカフェインの取りすぎは少し気を付けたいところですが、な