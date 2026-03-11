（桃園空港中央社）野球の世界大会「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」の台湾代表が11日未明、帰国した。午前0時を回っていたにもかかわらず、桃園国際空港には300人超のファンが詰めかけ、温かく出迎えた。WBCは10日、1次ラウンドC組の全日程が終了し、2勝2敗とした台湾は失点率で韓国に及ばず、準々決勝進出はならなかった。だが、4試合目となった韓国戦は延長タイブレークの末、5−4で勝利。WBCの舞台で初めて韓国を