サクラメント・キングス vs インディアナ・ペイサーズ日付：2026年3月11日（水）開催地：ゴールデン1センター（Sacramento）最終スコア：サクラメント・キングス 114 - 109 インディアナ・ペイサーズ NBAのサクラメント・キングス対インディアナ・ペイサーズがゴールデン1センター（Sacramento）で行われた。 第1クォーターはインディアナ・ペイサーズがリ