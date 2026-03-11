リンクをコピーする

ゴールデンステイト・ウォリアーズ vs シカゴ・ブルズ日付：2026年3月11日（水）開催地：チェイス・センター（San Francisco）最終スコア：ゴールデンステイト・ウォリアーズ 124 - 130 シカゴ・ブルズ NBAのゴールデンステイト・ウォリアーズ対シカゴ・ブルズがチェイス・センター（San Francisco）で行われた。 第1クォーターはゴールデンステイト・ウ