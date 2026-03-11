お弁当わすれた〜▶▶この作品を最初から読むSNSで話題沸騰中の「ちゃんぺんママぺん」シリーズ最新作！平日は子どもたちのために仕事を掛け持ちして頑張るママぺん。そんな忙しいママぺんを気遣い、息子のちゃんぺんは手料理を振る舞ったり、お手伝いをがんばったりと、親子で支え合って暮らしています。その優しさに「涙が止まらない」とSNSで大反響！ペンギン親子を見守る、周囲のあたたかい眼差しにも心が和みます。