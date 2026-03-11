ＫＴＣ [東証Ｓ] が3月11日後場(14:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の6.2億円→7億円(前期は9.4億円)に12.9％上方修正し、減益率が34.3％減→25.8％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の2.9億円→3.7億円(前年同期は5.6億円)に27.3％増額し、減益率が48.4％減→34.3％減に縮小する計算になる。