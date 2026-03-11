11日14時現在の日経平均株価は前日比1294.77円（2.39％）高の5万5543.16円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1353、値下がりは195、変わらずは42と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を319.55円押し上げている。次いでＳＢＧ が251.09円、東エレク が86.24円、フジクラ が68.69円、住友電 が31.89円と続く。 マイナス寄与度は19.25円の押し下げでフ