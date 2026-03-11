中国のSNS・微博（ウェイボー）で11日、「日本は高齢化が深刻な国」がトレンド上位に入り、注目を集めている。微博で64万超のフォロワーを持つブロガーが10日、「日本は高齢化が深刻な国」とのキャプションと共に動画を投稿した。動画には、徳島県三好市でそば屋を営む90代の日本人女性が、厨房でそばやおにぎりをつくる様子が映っている。中国の都市部では定年退職後は趣味に勤しんだり、孫の面倒を見たりして過ごすのが一般的。