ワールド・ベースボール・クラシックワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のプールC最終戦が10日、東京ドームで行われ、日本代表「侍ジャパン」が9-0でチェコに勝利した。チェコ先発オンジェイ・サトリア投手は4回2/3を6安打無失点の粘投。走者を出しながらも得意のチェンジアップを駆使し、侍打線に得点を許さなかった。試合後、中継ではサトリアが「ありがとうございます」と日本語で一言。きれいな発音が反響を呼んでい