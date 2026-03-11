大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の東レアローズ滋賀が、5月30日（土）にファン感謝祭を開催することをクラブ公式サイトで発表した。 会場となるのは滋賀県大津市にある東レアリーナで、2025-26シーズンの東レ滋賀オフィシャルファンクラブ「CLUB ARROWS」の会員を対象にして行われる。なお、応募多数の場合は抽選制となり、参加が確定した人にのみ2026年4月中旬に登録したメールアド