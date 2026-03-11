甲子園歴史館では14日から阪神投手の投球モーション、球筋、スピードを捕手目線で体感できる「投球体感映像」とプロの試合を審判目線で体感できる「審判カメラ映像」を公開する。今春キャンプで新たに撮影したもので、「投手体感映像」では新外国人のルーカス、ラグズデール、モレッタも登場する。映像が公開されるのは伊原、伊藤将、門別、ルーカス、ラグズデール、桐敷、工藤、早川、木下、能登、石黒、ドリス、モレッタ。「