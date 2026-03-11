特殊詐欺の「受け子」をしたとして詐欺未遂罪に問われたマレーシア国籍の被告（３０）に対し、名古屋地裁（須田健嗣裁判官）は１０日、拘禁刑３年、執行猶予５年（求刑・拘禁刑３年）の判決を言い渡した。判決によると、被告は別の人物らと共謀して昨年１２月、投資会社職員をかたって名古屋市の女性から保証金名目で現金約８２０万円をだまし取ろうとした。須田裁判官は、「観光しながら楽に稼げるという安易な動機から別の