三代目J SOUL BROTHERS山下健二郎（40）が11日、都内で東洋レコーディング「スーパー麺」新アンバサダー就任発表会に出席した。玄米を使ったグルテンフリーヌードル。アレルゲン特定原材料を使用せず、さまざまな料理で使えることから、累計140万食を販売する人気を誇る。キャンプが趣味の山下も頻繁に食べているといい、「今年41歳になって、健康面や体作りの面で歳を重ねるごとに気をつけることが増えるけど、スーパー麺と出会