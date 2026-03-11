Image: ANPD_VISION この記事は2025年10月21日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。DIYで使う工具って、正直毎日使うものじゃありませんよね。だからこそ、あえてエンタメ性に振ったデザインで選ぶのってありなんじゃないかと思うんです。「MECHTRON CYBERPUNK Series」は、DIYでもわりと出番が多いであろう電動ドライバー