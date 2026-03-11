Image: RidhamSupriyanto(Shutterstock) 以前から開発が噂されまくっているSamsung（サムスン）のスマートグラス。Samsung モバイルの中の人、Jay Kim氏が米メディア・CNBCのインタビューに応じ、スマートグラスについて語りました。ユーザーの視線を読み解くキーとなりそうなのは、スマートグラスに搭載されるカメラ。Kim氏いわく、「ユーザーの目の高さと同じ位置に設置されるカメラ」は、