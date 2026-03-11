＝LOVE ＝LOVE（大谷映美里、大場花菜、音嶋莉沙、齋藤樹愛羅、佐々木舞香、高松瞳、瀧脇笙古、野口衣織、諸橋沙夏、山本杏奈）がこのほど、都内で行われた、政府広報キャンペーン「マイナカードの利用促進」記者発表会に出席した。マイナカードの利便性についての気づきを得て、「持つ」ことから「使う」ことへの転換・促進を図ることを目的に展開する政府広報キャンペーンに、＝LOVE（イコールラブ）が起用された