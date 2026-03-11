Stray Kids Stray Kidsが、3月11日に発表された『第40回 日本ゴールドディスク大賞』において、アジア部門の最高賞である「ベスト・エイジアン・アーティスト」を受賞した。この賞は、対象期間中の作品・楽曲の正味売上金額合計が最も多いアジアのアーティストに贈られるもの。Stray Kidsは今回の授賞式において、アーティスト、アルバム、ビデオの各部門を席巻し、以下の計4つの賞を獲得した。ベスト・エイジアン