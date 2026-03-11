夜の路地で見つけた、気になる古民家。福島県・会津若松駅から歩いて10分ほど。観光ルートから少し外れた相生町で、古い建物に出会いました。静まった夜。明かりは灯っているのに、看板はありません。気になって中をのぞいてみると、そこには一人の女性が立っていました。明かりの灯る、看板のない古民家女性に案内され、古民家の中へ。他に人はおらず、静けさが漂っています。飲食店でも雑貨屋でもなさそうな、居間のような空間。