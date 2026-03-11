訪日観光客が驚く“ニッポンの姿”って何だ？スポーツ報知が３月のある日、大阪・道頓堀を散策する外国人にインタビュー。韓国人の若者は、日本でひつまぶしのうまさに目覚めてしまったと明かしてくれた。ソウルから来た高校時代からの仲良し４人組は、３泊４日の日程で日本に滞在中。３回目の訪日というソン・テフンさんは「今日は道頓堀のクラブに行きます。ダンスと日本人の女の子、両方楽しみです」と“日韓交流”に胸を