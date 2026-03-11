タレントの保田圭（45）が11日、自身のインスタグラムを更新。子供との写真を公開した。「最近『呪術廻戦』が大好きな息子」と書き出した保田。「狗巻棘くんの口の模様を描きたいと言うのでお互いに描き合いっこしてたら楽しくなっちゃった息子」と紹介して2ショットを披露した。「『両面宿儺の模様も書いて』というのでこちらも描き合いっこ！」とつづって自身の“メーク”もアップ。「すごい顔になった」と振り返った。