けさ、千葉県船橋市の路上で男性が倒れているのが見つかり、病院に搬送されましたが、現在、意識不明の重体です。男性は男に馬乗りにされているのが目撃されており、警察は傷害事件とみて捜査しています。きょう（11日）午前5時前、船橋市本町の路上で「人が倒れていて、後部から出血している」と119番通報がありました。警察によりますと、50代くらいの男性が血を流して路上で仰向けに倒れているのを通行人が見つけたということで