20チームが4つのプールに分かれて戦うワールドベースボールクラシック(WBC)1次ラウンドは現地10日、各プールで試合が行われました。1次ラウンドは各プールの上位2チームが、アメリカで行われる準々決勝に進出します。プールBは、全勝対決となったイタリア対アメリカ。試合はイタリアが6回に優勝候補のアメリカに最大8点差のリードを奪う展開。アメリカは終盤猛反撃に出るも、追いつくことはできずイタリアがアメリカに8-6で勝利。