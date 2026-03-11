イチビキは、5月30日を「献立いろいろみその日」と制定した。献立いろいろみその頭文字「献（コン）」の「5」と、毎月30日が「味噌（ミソ）の日」であることから定めた。一般社団法人日本記念日協会に申請し、このほど正式に認定登録された。「献立いろいろみそ」は、95年に発売。コクのある「豆みそ」に甘みを加えた味噌だれ商品で、長く「名古屋の味」として親しまれている。昨年、発売35周年を迎えたことを受け、「これさ